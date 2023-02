OM : Igor Tudor, le coach à la mode fait rager la Juventus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec 52 points en 24 matchs de Ligue 1, l’OM version Igor Tudor a battu son record historique de points à ce stade de la compétition.

Solidement installé sur le podium et toujours en course pour le titre de champion de France, l’Olympique de Marseille réalise une saison à couper le souffle. Critiqué en début de saison, après une campagne de matchs amicaux désastreuse, Igor Tudor a retourné le Vélodrome et c’est désormais tout un peuple qui est derrière l’entraîneur croate de l’OM. L’ancien joueur de la Juventus Turin a réussi à insuffler une mentalité incroyable à l’équipe, qui régale chaque week-end ou presque ses supporters. L’intensité mise par les coéquipiers d’Alexis Sanchez pourrait même faire quelques jaloux en Ligue 1, et pas seulement. Et pour preuve, la Gazzetta dello Sport dévoile dans son édition du jour que le succès d’Igor Tudor à Marseille laisse de gros regrets à certaines équipes qui se sont intéressées à lui par le passé.

La Juve a de gros regrets avec Igor Tudor

La joie de notre coach 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 et du staff olympien au coup de sifflet final ! 🤩💙#TFCOM 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/2cQEwrnfYD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2023

C’est notamment le cas… de la Juventus Turin, où Igor Tudor a joué de 1998 à 2007. L’été dernier, la Vieille Dame a réfléchi à la possibilité de recruter celui qui sortait d’une très belle expérience à la tête du Hellas Vérone, mais a finalement confié les clés du camion à Massimiliano Allegri, lequel est critiqué par une majorité des supporters de la Juventus Turin. Six mois plus tard, les regrets sont immenses à la Juve, qui a sans doute conscience d’avoir laissé filer l’entraîneur à la mode en Europe. La boulette de la Vieille Dame sera maintenant impossible à rattraper car avec sa pénalité de 15 points, la Juventus Turin ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions. Au contraire, l’OM a toutes les chances de se qualifier une seconde fois de suite pour la C1. Autant dire que l’été prochain, il est quasiment impossible pour Igor Tudor de quitter Marseille, où il est adoré par son président, ses joueurs et ses supporters. Une vraie réussite de la part du Croate de 44 ans.

Ancien coéquipier d’Igor Tudor, Vik Lalic confirme dans La Provence que l’OM a réalisé un énorme coup l’été dernier en délogeant l’entraîneur croate. « Lui sortait de l'ordinaire. Tout de suite, le club a compris qu'il avait affaire à un futur grand joueur » explique-t-il avant de poursuivre, très élogieux. « Tout le monde le respectait puisqu'il était toujours surclassé. Il était le leader et replaçait tous ses équipiers pendant les matches. Dès cet instant on pouvait noter qu'il pourrait devenir un très bon entraîneur, il avait sa propre opinion et posait des questions aux coaches alors que les autres gamins disaient amen à tout ». Partout où il passe, Igor Tudor semble donc faire l’unanimité. Et ce n’est pas à Marseille que cela va changer, en tout cas pas pour le moment puisque l’ancien joueur de la Juventus Turin est plus apprécié que jamais en Provence, où son objectif est désormais de faire tomber le PSG dimanche soir afin de revenir à deux points de la première place.