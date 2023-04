OM : Igor Tudor contesté, le vestiaire grince !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Igor Tudor est de plus en plus contesté alors que la fin de saison est laborieuse à l’OM, troisième de Ligue 1 avec deux points de retard sur Lens.

A huit journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille patine dangereusement. Accrochée par Montpellier il y a une semaine, l’équipe d’Igor Tudor a concédé un nouveau match nul dimanche soir, cette fois sur la pelouse de Lorient (0-0). A force de laisser échapper des points, l'OM s'est fait doubler par Lens et occupe la deuxième place du championnat derrière le PSG. Les temps sont difficiles pour Marseille et comme toujours dans ce genre de situation, l’entraîneur est remis en cause.

Igor Tudor contesté dans le vestiaire de l'OM ?

Igor Tudor, qui faisait l’unanimité à l’OM avec un record de points à mi-saison et qui était encore en course pour le titre il y a deux semaines, est désormais contesté. Par certains observateurs et quelques supporters. Mais au sein du vestiaire, il semblerait que son coaching pose également question. C’est tout du moins ce que rapporte La Provence dans son édition du jour. En effet, le quotidien régional indique que des reproches émergent au sein du vestiaire sur le fonctionnement prôné par Igor Tudor.

« Tout sauf nouveau pour ce dernier qui avait déjà vécu semblables moments de rébellion au cours de la préparation et repris le dessus, bien épaulé par Longoria » rappelle le média. Reste que cela fait maintenant plusieurs semaines que le coaching d’Igor Tudor interpelle à l’image de la sortie de Sanchez, remplacé par Bailly contre Strasbourg alors que l’OM menait 2-0… avant d’être rejoint à 2-2 à force de reculer.

Un sprint final décisif pour Igor Tudor

Il s'agit maintenant à voir si l’ex-entraîneur du Hellas Vérone parviendra à reprendre le dessus, faire de nouveau l’unanimité et effectuer des choix payants pour guider son OM vers la deuxième place ou au moins pour sécuriser le podium. Au-delà de la troisième place, la saison de Marseille serait un échec. Igor Tudor le sait, il n’a plus le droit à l’erreur. Il sera intéressant de voir sur quels joueurs s'appuiera le Croate dans ce sprint final alors que des joueurs comme Vitinha ou encore Payet bénéficient d'un temps de jeu quasiment nul ces dernières semaines.