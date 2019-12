OM : Hulk, l'incroyable occasion à saisir au mercato !

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, André Villas-Boas bricole au poste d’attaquant droit. Successivement, l’entraîneur phocéen a testé Valère Germain, Maxime Lopez, Bouna Sarr ou encore Nemanja Radonjic.

Pour l’heure, personne ne fait véritablement l’affaire et s’est imposé en l’absence de Florian Thauvin, lequel ne retrouvera pas les terrains avant fin janvier. Du coup, l’Olympique de Marseille pourrait guetter une éventuelle opportunité à ce poste lors du mercato hivernal, notamment sous la forme d’un prêt. Et à en croire les informations du média espagnol Sport, un joueur qu’André Villas-Boas connaît sur le bout des doigts est disponible… Hulk.

Sous contrat avec le Shanghai SIPG jusqu’en juin 2020, l’ancien ailier droit du FC Porto et du Zénith Saint-Pétersbourg a une relation particulière avec André Villas-Boas. Et si pour l’heure, il semble plus proche d’un prêt à l’Espanyol Barcelone, nul doute que l’entraîneur marseillais ne dirait pas non à sa venue à l’Olympique de Marseille pour compléter l’attaque de feu de l’OM avec Dimitri Payet et Dario Benedetto. Reste que pour recruter un tel joueur, même sous la forme d’un prêt sans option d’achat, l’actuel dauphin du PSG est dans l’obligation de vendre au minimum un joueur à gros salaire. En début de semaine, L’Equipe affirmait que Grégory Sertic et Kevin Strootman ne seraient pas retenus au mois de janvier en cas d’offre intéressante. Reste à voir si un éventuel départ permettrait à l’OM de se positionner sur une piste de cette envergure alors que Villas-Boas a entraîné Hulk à Porto, au Zénith et à Shanghai durant sa carrière…