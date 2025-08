OM ‍: Hojbjerg sur le départ, la rumeur choc

Dans : OM.

Taulier du milieu de terrain à l’OM et relai privilégié de Roberto De Zerbi depuis un an, Pierre-Emile Hojbjerg fait l’objet de rumeurs en Turquie quant à un potentiel transfert en direction du Besiktas.

Symbole du renouveau et de l’ambition retrouvée de l’Olympique de Marseille à l’instar d’Adrien Rabiot ou de Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg a été l’une des recrues phares du club phocéen l’été dernier. Recruté pour 13 millions d’euros en provenance de Tottenham, l’international danois a amené toute son expérience au milieu de terrain. Taulier de Roberto De Zerbi, il a disputé 30 matchs en Ligue 1 la saison dernière et l’OM peut se féliciter d’avoir un tel joueur dans son effectif. Très bon aussi en ce début de préparation, Pierre-Emile Hojbjerg fait toutefois l’objets de rumeurs inattendues quant à un potentiel départ.

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg’in transferini bitirmek üzere!



(Şafak Malatya) pic.twitter.com/L57peA95wI — Boğazın Kartalı (@Bogazin_kartal) August 3, 2025

Selon les informations de la presse turque, le Besiktas s’est attaqué au capitaine de la sélection danoise et les négociations seraient très avancées pour un départ du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille en Süper Lig. Une information étonnante qui a logiquement semé la panique chez les supporters olympiens. Heureusement pour eux, l’information a rapidement été démentie par Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, lequel a fait savoir qu’il n’y avait rien de concret entre Pierre-Emile Hojbjerg et le Besiktas Istanbul.

Hojbjerg en Turquie, rumeur démentie

Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, lequel vivrait sans doute très mal le départ de l’un de ses relais privilégiés dans le vestiaire phocéen. Car si c’est bien Leonardo Balerdi qui est le capitaine de l’OM depuis un an, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs sur lequel l’entraîneur italien compte énormément. Avec les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer lors de ce mercato estival, le Danois sera d’autant plus important. L’ancien entraîneur de Brighton attend beaucoup du trio que Hojbjerg formera avec Angel Gomes et Adrien Rabiot au milieu de terrain, en attendant un possible renfort surprise d’ici la fin de l’été.