OM : Harit, Bazoer et Kluivert, le mercato s'emballe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La DNCG n’ayant pris aucune mesure à l’encontre de l’OM, le mercato du club marseillais va enfin pouvoir décoller.

Pablo Longoria attendait avec impatience la réponse de la DNCG, le gendarme financier du football français, jeudi aux alentours de 19 heures. C’est avec beaucoup de soulagement que l’état-major de l’OM a appris que la DNCG, convaincue par les documents et les garanties fournies par Frank McCourt, ne prenait aucune mesure à l’encontre du club. Le mercato va maintenant pouvoir débuter à Marseille, où Pablo Longoria et son nouveau bras droit Javier Ribalta sont en discussions avec plusieurs renforts potentiels. Prêté sans option d’achat par Schalke 04 la saison dernière, Amine Harit fait partie des joueurs que Jorge Sampaoli souhaite recruter de manière définitive à l’OM. Et le Marocain pourrait bien être la première recrue marseillaise, un accord n’étant plus très loin aux alentours de 8 millions d’euros entre Marseille et le club allemand.

L'OM accélère pour Harit et Kluivert

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Dean Kluivert (@justinkluivert)

Dans le secteur offensif, les discussions se sont également accélérées avec l’AS Roma pour le potentiel transfert de Justin Kluivert. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière (6 buts, 6 passes décisives), l’ailier néerlandais a un profil extrêmement apprécié par Jorge Sampaoli selon La Provence. En effet, la piste de Justin Kluivert a été validée en personne par le coach de l’OM, qui estime que les jambes de feu de l’actuel attaquant de la Roma lui seraient précieuses dans son style de jeu. Sous contrat avec Rome jusqu’en juin 2023 soit pour encore une année, Justin Kluivert ne sera pas retenu par le club de la Louve. Avec la qualification pour la Ligue des Champions en poche, l’OM a un sérieux argument pour convaincre le joueur et a d’ores et déjà débuté les discussions avec son agent.

Bazoer, l'OM plutôt que Mönchengladbach ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par riechedly (@riechedly)

Enfin, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas abandonné la piste de Riechedly Bazoer, en fin de contrat à la fin du mois avec le Vitesse Arnhem. Un temps annoncé très proche de Marseille, le Néerlandais de 25 ans a ensuite été évoqué au Borussia Mönchengladbach. Mais selon le journal marseillais, le directeur du football Javier Ribalta a repris le dossier en main et la tendance serait de nouveau à une signature à l’OM. Un joli coup s’il se confirme pour ce joueur capable d’évoquer au milieu de terrain et en défense centrale, à l’instar d’un certain Boubacar Kamara, parti lui à Aston Villa il y a quelques semaines. Avec la décision rendue par la DNCG jeudi soir, le mercato de l’OM a en tout cas connu un réel coup d’accélérateur. Ce qui rassurera Jorge Sampaoli, très tendu ces derniers jours en raison de la lenteur du mercato phocéen.