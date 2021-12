OM : Guendouzi jure amour et fidélité à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OM a réalisé une superbe opération sur le marché des transferts en s’attachant les services de Mattéo Guendouzi.

En manque de cash à l’été 2021, l’Olympique de Marseille a bouclé un prêt avec option d’achat quasiment automatique pour arracher Mattéo Guendouzi à Arsenal. En juin prochain, l’international français deviendra définitivement un joueur de l’OM. Et pour cause, présent ce mardi après-midi en conférence de presse avant le dernier match de l’année contre Reims au Vélodrome, Mattéo Guendouzi a confirmé qu’il serait définitivement transféré d’Arsenal à Marseille en cas de maintien de l’OM en Ligue 1 à l’issue de la saison. Selon plusieurs sources, l’option d’achat s’élève à environ 11 millions d’euros. Un transfert en prévision qui ravit Mattéo Guendouzi, lequel a expliqué devant les médias que son choix de rejoindre l’OM était sans doute le meilleur de sa jeune carrière.

Signer à l’OM, le « meilleur choix » de sa carrière

« Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM. J'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que pour cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière » a lancé Mattéo Guendouzi, auteur de trois passes décisives dimanche en Coupe de France contre le Cannet Rocheville, avant de poursuivre. « Venir à l’OM a été mon meilleur choix depuis longtemps. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain et en dehors. Je savais que j'allais être un joueur important pour l'équipe. J'ai une superbe entente avec tout le peuple marseillais et je compte m'inscrire dans la durée à l'OM. On veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine. On travaille pour ça, on a fait beaucoup de bonnes choses. Je pense que c'est un bilan positif. C'est de bon augure pour la suite, il ne faut pas oublier que l'on est une équipe jeune. Dès les premières conversations, j'ai su que je voulais venir à l'OM. Collectivement et individuellement, j'ai beaucoup progressé » apprécie le natif de Poissy, heureux à Marseille où il est considéré comme un taulier de l’équipe par son entraîneur Jorge Sampaoli.