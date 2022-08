OM : Griezmann après Ronaldo, Mohamed Henni va faire rager Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le #RonaldOM a fait fureur sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Pourtant, l'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM est plus utopique qu'autre chose pour Pablo Longoria qui s'agace devant une telle rumeur. Mohamed Henni ne semble pas l'avoir compris.

Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. A partir des 6 et 7 septembre prochains, l'OM aura un programme européen aussi chargé qu'intéressant. Face à une adversité plus prenable que les grands favoris de la Ligue des champions, le club marseillais pourrait faire la différence en accueillant une star comme Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs semaines, le quintuple ballon d'or fait l'objet d'appels incessants de la part des fans phocéens sur les réseaux sociaux. Le #RonaldOM a été viral, devenant même une tendance mondiale. Empêtré dans ses problèmes à Manchester United, CR7 pourrait-il se relancer sur la Canebière ?

Après Ronaldo, Mohamed Henni lance la rumeur Griezmann

Non, répond sèchement Pablo Longoria. Si le boss marseillais est capable de miracles au mercato, faire venir Ronaldo à l'OM ne lui semble pas réalisable. « C'est le monde des réseaux sociaux. C'est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l'on a. [...] Rêver, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens », avait-il lâché un peu agacé sur BeIN Sports, après le tirage au sort de la C1. Si Pablo Longoria est fatigué de la rumeur Ronaldo, il ne devrait pas apprécier la nouvelle sortie de Mohamed Henni sur Twitter.

🚨ALERTE INFO🚨

ma source vient de m’appeler à l’instant ! Antoine Griezmann va signer à l’Olympique de Marseille aujourd’hui vous êtes les premiers à le savoir ✍️ — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) August 26, 2022

Le célèbre youtuber et supporter marseillais a lancé la rumeur d'une arrivée prochaine d'Antoine Griezmann à l'OM. « ALERTE INFO. Ma source vient de m’appeler à l’instant ! Antoine Griezmann va signer à l’Olympique de Marseille aujourd’hui vous êtes les premiers à le savoir », a t-il posté ce vendredi. Intox ou vraie information de l'insaisissable Mohamed Henni ? A quelques jours de la fin du mercato, il apparaît peu probable de voir l'OM arriver à attirer et signer le champion du monde français. Cela ne va pas aider Pablo Longoria à se réconcilier avec les réseaux sociaux. Si appliqué à la tâche, le président marseillais va se lasser du travail supplémentaire fourni par les plus fervents supporters olympiens.