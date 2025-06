OM ‍: Greenwood vendu, la température monte à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera assurément un club à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen veut considérablement se renforcer mais pourrait également perdre certains joueurs importants.

Les périodes de marché des transferts sont toujours attendues de pied ferme par les fans et observateurs de l'OM. Qui plus est quand les Phocéens disputeront prochainement la Ligue des champions. Les pensionnaires du Stade Vélodrome veulent se donner les moyens de disputer à fond toutes les compétitions. Roberto De Zerbi souhaite pouvoir compter sur le meilleur effectif possible. L'Italien a déjà des profils bien précis de joueurs en tête, que tenteront de boucler Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ces derniers auront également la lourde tâche de prendre des décisions fortes concernant certains départs. C'est le cas pour Leonardo Balerdi mais aussi Mason Greenwood.

Greenwood fait toujours trembler l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

La dernière saison réalisée par l'Anglais n'est pas passée inaperçue en Europe. S'il a toujours mauvaise réputation de l'autre côté de la Manche, certains clubs de Premier League sont apparemment prêts à passer l'éponge avec lui et lui donner une seconde chance. Une chose impensable il y a seulement quelques mois. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Team Talk. La perspective de récupérer un Greenwood en pleine forme et à moindre frais plait aux écuries anglaises intéressées. Outre la Premier League, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont également dans le coup pour récupérer Mason Greenwood.

L'Anglais veut, selon ses derniers dires, rester à l'OM, mais une offre d'un club plus compétitif pourrait le faire réfléchir, tout comme la direction phocéenne. Pour rappel, une future vente de Greenwood serait une très bonne nouvelle pour Manchester United, qui avait inséré une importante clause de revente de 50 % lors de sa vente à Marseille pour 31 millions d'euros l'été dernier. Mais on en est encore loin et que ce soit du côté du joueur ou de l'OM, on prévoit pour le moment de continuer l'aventure ensemble. Dommage pour les finances mancuniennes.