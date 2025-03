OM ‍: Greenwood c'est fini, Marseille a tranché

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'a pas regretté longtemps d'avoir investi 26 millions d'euros sur Mason Greenwood. Avec 16 buts inscrits, l'Anglais est le leader offensif des Phocéens. De belles performances qui ont attiré les gros clubs européens. Une vente semble de plus en plus difficile à éviter.

Les problèmes extra-sportifs de Mason Greenwood sont quasiment oubliés au vu du niveau affiché par l'Anglais à l'Olympique de Marseille. Ancien de Premier League et de Liga, l'attaquant s'est vite familiarisé avec la Ligue 1. Avec 16 buts inscrits dont 15 en championnat, Greenwood est un élément indispensable du onze phocéen. Dans le jeu, il s'entend bien avec ses partenaires et offre de multiples solutions tactiques à Roberto de Zerbi. Agé seulement de 23 ans, le joueur formé à Manchester United a tout pour devenir le visage de l'OM pendant plusieurs années... à condition d'être conservé.

Manchester United budgète un départ de Greenwood

La pression sur la direction marseillaise sera forte dès l'été prochain. Mason Greenwood séduit plusieurs clubs de premier plan. Le PSG notamment suit de près le meilleur buteur de l'Olympique de Marseille cette saison. Le site Givemesport est très pessimiste pour l'OM. Selon ses informations, une vente du joueur au prochain mercato est très probable. Une analyse partagée par Manchester United. L'ancien club du joueur olympien a déjà intégré cette vente dans son futur budget transferts.

👏 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Greenwood est votre Homme du Match Essilor 🏆 !#OMFCN (2-0) pic.twitter.com/C5i3RvGcxF — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 2, 2025

En effet, les Red Devils toucheront 50% sur la plus-value de son transfert. Une somme non négligeable pour une formation en reconstruction. Manchester United attend d'ailleurs avec impatience le classique PSG-OM le 16 mars. Le club anglais mise sur un gros match de Greenwood ce soir-là pour faire encore grimper le prix de vente. Marseille pourrait faire une très bonne affaire financière avec sa pépite anglaise. Outre son rival parisien, on annonce un intérêt prononcé de Barcelone et de l'Atlético Madrid pour Mason Greenwood.