OM ‍: Greenwood s’éclipse pour une excellente raison

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood a manqué l’entraînement de l’OM ce vendredi à deux jours du déplacement à Angers, mais l’attaquant anglais était absent pour une excellente raison.

Roberto De Zerbi n’a jamais eu autant de joueurs à sa disposition. A deux jours du déplacement à Angers, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille peut compter sur un groupe au complet, qui a récupéré Amine Harit et Geoffrey Kondogbia, absents de longue date et qui postulent à une place pour le déplacement en Anjou. Les recrues Ismaël Bennacer, Luiz Felipe, Amine Gouiri et Amar Dedic étaient également de la partie lors de l’entraînement de ce vendredi.

#SCOOM au début de la séance seul Mason Greenwood est absent, il attendait un heureux événement peut-être pour aujourd’hui.

Pour le reste, les recrues sont là.

Amine Harit et Geoffrey Kondogbia participent normalement à la séance @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/nGt3E4lCSi — Karim Attab (@karimattab1) February 7, 2025

Il y avait toutefois un absent de marque au centre Robert Louis-Dreyfus : Mason Greenwood. Mais l’attaquant anglais avait une très bonne excuse pour rater cet entraînement. Notre confrère Karim Attab révèle que l’attaquant de 22 ans est auprès de sa femme qui attend « un heureux évènement, peut-être pour aujourd’hui ». Une bonne raison de manquer l’entraînement, donc, en espérant pour l’OM que Mason Greenwood sera tout de même présent pour le match à Angers dimanche soir.