OM ‍: Greenwood remplaçant, De Zerbi n’osera jamais

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM depuis le début de la saison, Mason Greenwood fait toutefois preuve d’une certaine irrégularité. Ce qui ne lui vaut pas pour le moment de sanction de la part de Roberto De Zerbi.

Recrue star de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Mason Greenwood est le meilleur buteur du club phocéen avec 16 buts dont 15 en Ligue 1 depuis le début de la saison. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Ousmane Dembélé, l’international anglais (1 sélection) est incontestable en Provence et pourtant, il fait de plus en plus preuve d’irrégularité d’un match à l’autre. Face à Nantes dimanche par exemple, le natif de Bradford a longtemps traversé le match comme un fantôme, avant de finalement se montrer décisif avec un joli but dans le dernier quart d’heure. Une irrégularité sur laquelle le staff de l’OM travaille avec Mason Greenwood, sans intention toutefois de le sanctionner.

24 - Nombre de matches pour atteindre 15 buts en Ligue 1 au 21e siècle :



🥇Zlatan Ibrahimovic (14)

🥈Neymar (15)

🥉Folarin Balogun & Mario Balotelli (22)

🆕Mason Greenwood (24)



Adopté. #OMFCN pic.twitter.com/WVVCoBxP4l — OptaJean (@OptaJean) March 2, 2025

En effet, dans son édition du jour, L’Equipe révèle que Roberto De Zerbi n’a jamais envisagé de se passer de l’ancien attaquant de Manchester United et cela pour une raison très simple. Même s’il demeure irrégulier, le buteur de 23 ans n’a aucun équivalent au sein de l’effectif marseillais. « L'Anglais ne réussit pas tout, il peut agacer, mais il n'est pas question de le sortir du onze de départ car le fossé avec les autres est profond » confirme le quotidien national, qui précise par ailleurs que Roberto De Zerbi est l’entraîneur qui change le moins sa composition d’un match à l’autre en Ligue 1.

Greenwood titulaire, De Zerbi n'a pas le choix

De quoi créer des frustrations chez les joueurs en manque de temps de jeu ? Pas vraiment, si l’on se fie aux informations de notre confrère Anthony Clément. « Même s'il n'y a qu'un match par semaine et peu d'élus pour les débuter, la grogne ne gagne donc pas le vestiaire » explique-t-il, prenant notamment l’exemple de Neal Maupay, qui vit bien son déclassement au profit d’Amine Gouiri. Les joueurs le savent, la concurrence est forte et si les titulaires sont au niveau, Roberto De Zerbi n’a aucune raison de modifier son onze de départ alors que l’OM n’a que la Ligue 1 à jouer. La donne sera nettement différente la saison prochaine, lorsque le club phocéen disputera la coupe d’Europe.