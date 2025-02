OM ‍: Greenwood, c'est la grosse inquiétude

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Mason Greenwood fait toutefois preuve d’une irrégularité inquiétante. Dans l’After Foot, Walid Acherchour se demande s’il n’a pas déjà atteint son plafond.

Dès ses premiers pas sur les terrains de Ligue 1, Mason Greenwood a rapidement montré qu’il allait être un joueur important pour l’Olympique de Marseille cette saison. Son arrivée controversée ne l’a pas empêché d’enchainer les buts, portant ainsi son total à 14 réalisations en 23 journées. S’il est capable de faire de très grands matchs sur de nombreux aspects, il montre parfois un niveau loin des attentes, voire inquiétant. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour s’interroge sur le réel niveau de l’attaquant phocéen.

« Je voulais ouvrir le dossier Mason Greenwood, qui a fait une performance très moyenne à Auxerre. Sa saison est dure à analyser, car il est le 2ᵉ meilleur buteur de Ligue 1 et un joueur important de l’OM, mais quand on regarde un de ses matchs, on est souvent frustré. Il est capable de changer le cours d’un match, mais aussi de passer complètement à côté. J’ai des sentiments différents envers lui. Parfois, je le vois numéro 1 à l’OM, parfois, je le vois numéro 4 ou 5. Il est capable de faire du 9/10, parfois du 4/10. Pour la suite, je me pose la question. Oui, il est au-dessus du niveau moyen de la Ligue 1, mais où est son plafond ? Ses histoires extrasportives lui ont fait du mal. Je ne sais plus quel est son véritable niveau. Est-ce qu’il sera important pour l’OM en Ligue des champions ? J’ouvre le débat. Il est très bizarre à analyser », estime Walid Acherchour qui a du mal à avoir un avis tranché sur la saison de Mason Greenwood.

S’il est intéressant de se demander s’il parviendra à afficher un haut niveau en Ligue des champions la saison prochaine, il l’est tout autant de se demander avec quel club il officiera. Les rumeurs sur une potentielle vente un an après son arrivée vont aujourd’hui bon train.