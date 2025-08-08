OM ‍: Gouiri va éclater Dembélé, une star de la télé se mouille

Dans : OM.

Dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux de la nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1, Smaïl Bouabdellah, célèbre commentateur, prend le pari qu'Amine Gouiri marquera plus de buts qu'Ousmane Dembélé en championnat la saison prochaine.

Le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits le 15 août prochain et pour regarder les matchs, il faudra passer par la nouvelle plateforme produite par la LFP, Ligue 1+. Plusieurs consultants et commentateurs illustres du football français ont accepté de se lancer dans l'aventure pour faire de la saison une réussite médiatique. Et pour créer une première relation entre les supporters et la plateforme, cette dernière a publié une vidéo dans laquelle ses personnalités doivent citer une « hot take ». En d'autres termes, faire un pari risqué sur ce qui pourrait se passer la saison prochaine en Ligue 1. Et pour Smaïl Bouabdellah, il y aura un duel Gouiri-Dembélé au classement des buteurs.

Gouri devant Dembélé en Ligue 1 ?

« D'abord, Georges Mikautadze va terminer meilleur buteur de Ligue 1 pour cette saison 2025-2026. Ensuite, en championnat, Amine Gouiri va marquer plus de buts qu'Ousmane Dembélé », a lancé le célèbre commentateur du championnat de France dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter). Une vidéo qui a d'ailleurs suscité de nombreuses critiques de la part d'utilisateurs du réseau social. « Pitoyable », « Ça ne donne pas envie de s'abonner d'entendre toutes ces con****** », peut-on notamment lire sous la vidéo.

Quant aux statistiques, Ousmane Dembélé a inscrit 21 buts la saison dernière, contre 13 pour Amine Gouiri. Surtout, la star parisienne a tourné à une moyenne de 0,72 but par match, contre 0,31 pour celui qui a commencé la saison à Rennes et l'a terminée à l'OM. L'avenir dira si le pari risqué de Smaïl Bouabdellah était judicieux.