OM ‍: Gouiri fait déjà un malheureux dans le vestiaire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a recruté Amine Gouiri lors du mercato d'hiver. Et l'ancien rennais n'a pas mis longtemps à s'imposer au sein de l'effectif phocéen, ce qui ne va évidemment pas faire le bonheur de tout le monde.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ayant réussi à se séparer définitivement d'Elye Wahi, transféré en Allemagne après seulement sept mois à l'Olympique de Marseille, l'OM devait faire venir un nouveau renfort offensif durant le mercato d'hiver. Et c'est sur Amine Gouiri que le choix des deux dirigeants de l'OM s'est porté. Numériquement, le joueur révélé sous le maillot de l'Olympique Lyonnais va donc remplacer Elye Wahi, qui avait été poussé sur le banc par Neal Maupay, Roberto De Zerbi ne comptant plus du tout sur le jeune attaquant français. Cependant, pour Neal Maupay, qui avait gagné du temps de jeu, la signature d'Amine Gouiri change complètement la donne. Car l'entraîneur italien a déjà fait son choix entre les deux joueurs.

Neal Maupay encore sur la touche

Algéro²¹³ Marseillais¹³ 🇩🇿💙 pic.twitter.com/PogjazRFzL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2025

A quelques heures du match à Angers, qui pourrait voir l'OM prendre six points d'avance sur Nice et Monaco, et faire ainsi le break dans la course au titre de dauphin du PSG et surtout de s'assurer un ticket pour la Ligue des champions, Roberto De Zerbi a fait d'Amine Gouiri son nouveau titulaire. Autrement dit, Neal Maupay va redevenir une simple doublure et commencera les matchs sur le banc de touche, annonce L'Equipe. Cependant, tout comme cela avait été le cas avec Elye Wahi, l'ancien joueur du Stade Rennais, devra rapidement montrer qu'il mérite cette confiance initiale de son entraîneur, qui a vu de quoi il était capable dimanche dernier contre l'OL.

Car en cas de performance mitigée, De Zerbi n'hésitera pas à relancer Neal Maupay, qui va devoir gérer cette nouvelle concurrence sans trop enrager. Roi du chambrage, le joueur prêté par Everton devra cette fois faire preuve de philosophie, car en signant à l'OM il se doutait bien que la concurrence ferait rage. Et c'est encore le cas après la venue d'Amine Gouiri.