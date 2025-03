OM ‍: Gouiri déjà vendu, Marseille n'hésite pas

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé à Marseille lors du mercato d'hiver, Amine Gouiri n'a pas mis longtemps à prendre ses repères au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Sa réussite est telle que son avenir à l'OM pourrait être bref.

En pleine galère avec le Stade Rennais, Amine Gouiri n'a pas hésité quand Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont venus le chercher en Bretagne afin de renforcer l'armada offensive de l'Olympique de Marseille. Elye Wahi étant parti en Allemagne, Roberto De Zerbi avait besoin d'un buteur, et c'est pour cela que l'OM a négocié un accord avec le Stade Rennais pour faire venir le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Lié jusqu'en 2029 avec le club phocéen, l'attaquant international algérien a déjà marqué trois buts en cinq matchs disputés sous le maillot de l'OM. De quoi en faire un des nouveaux chouchous du Vélodrome, Amine Gouiri étant devenu un cadre de De Zerbi...au détriment de Neal Maupay qui de son côté s'est installé sur le banc marseillais. Mais, comme le confie un ancien attaquant de l'Olympique de Marseille dans La Provence, Gouiri pourrait ne pas faire de vieux os à l'OM.

Gouiri au top niveau, l'OM flaire le gros transfert

𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 🇩🇿 est nommé pour le Trophée UNFP du joueur du mois de Février 🏆



Votez ici pour élire notre numéro 9️⃣ 👉 https://t.co/ikEGearMSI pic.twitter.com/qHOAln9eLl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 3, 2025

Interrogé sur la situation actuelle au sein de la hiérarchie des attaquants, et notamment le fait que Neal Maupay ne soit plus utilisé par Roberto De Zerbi, Marc Libbra estime que si Amine Gouiri maintient ce niveau de performance, alors l'Olympique de Marseille le laissera partir pour faire un gros transfert au prochain mercato. « Aujourd'hui, Gouiri est très intéressant et il fait de belles choses. S'il gagne en régularité, qu'il continue sur sa lancée, l'OM ne le gardera pas longtemps. Il était en délicatesse à Rennes, mais il est vite rentré dans le moule », fait remarquer, dans le quotidien marseillais, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

Candidat au titre de joueur du mois de février, où il a fort à faire avec la concurrence d'Achraf Hakimi et surtout Ousmane Dembélé, Amine Gouiri a en tout cas retrouvé des couleurs depuis qu'il a signé à l'OM. Mais, tout comme Mason Greenwood, son avenir marseillais peut basculer l'été prochain au mercato, Pablo Longoria n'étant pas du genre à refuser un gros chèque si un club européen vient frapper à sa porte pour Gouiri. Avec l'argent ainsi récupéré, et si Marseille se qualifie pour la Ligue des champions, nul doute que le président de l'Olympique de Marseille en fera bon usage. Pour info, à l'heure actuelle, Transfermarkt valorise Amine Gouiri à 20 millions d'euros, mais s'il enchaîne les matchs et les buts, ce prix pourrait rapidement grimper.