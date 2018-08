OM : Giroud à Marseille, ce sera plus cher que prévu

Dans : OM, Mercato.

Comme l’année dernière, l’Olympique de Marseille tarde à recruter le grand attaquant tant désiré.

La faute à Mario Balotelli ou plutôt à son agent Mino Raiola qui complique sérieusement les discussions. Alors que le club phocéen semble en mesure de satisfaire le buteur italien et l’OGC Nice, qui réclame 10 M€ pour son transfert, les exigences financières du représentant bloquent l’opération. L’OM étudie donc d’autres pistes dont celle qui mène à Olivier Giroud. Après son titre de champion du monde, l’international français n’est pas retenu par son nouvel entraîneur Maurizio Sarri.

Le manager de Chelsea compte sur Alvaro Morata et souhaite chiper le Bianconero Gonzalo Higuain, en contact avec le Milan AC. Mais avant de se jeter sur l’Argentin, le club de Roman Abramovitch veut d’abord vendre Giroud, prévient La Gazzetta dello Sport, qui précise que l’ancien Montpelliérain pourrait être transféré à l’OM pour une somme comprise entre 20 et 30 M€. C’est plus que les 15 M€ évoqués par L’Equipe lundi. Reste à savoir si Marseille envisage de monter si haut pour un attaquant de 31 ans sous contrat jusqu’en 2019.