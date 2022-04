OM : Gerson, une suite de carrière étonnante après Marseille ?

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Plutôt bon en ce moment avec l'Olympique de Marseille, Gerson a un rêve pour la suite de sa carrière.

Flamengo et Gerson, se quitter pour mieux se retrouver ? A en croire une vidéo postée sur Twitter par Leticia Marques, journaliste auriverde pour Fox Sports, Gerson rêve de rentrer au pays. Sur cette vidéo, on y voit son père, situé au « Ninho do Urubu », centre d'entraînement et siège de Flamengo, en train parler de la situation de son fils. « Bientôt il sera là, c'est son rêve de rentrer au pays » a déclaré son paternel face caméra. Une réalité surprenante puisque Gerson semble enfin lancé avec le dauphin du championnat après un début de saison compliqué à l'OM. Arrivé l'été dernier dans le sud de la France, le milieu central de 24 ans est sous contrat jusque juin 2026 après avoir quitté son cocon et son club brésilien contre une indemnité de transfert de 20 millions d'euros. A Flamengo, il avait brillé en remportant la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champion en Amérique du sud, après 38 ans de disette.

Gerson, impliqué sur 15 buts avec l'OM

O pai do @GersonSantos08 estava aqui no Ninho do Urubu e resenhou dizendo que “daqui a pouco ele está aí”. E ainda disse que “é o sonho” retornar ao #Flamengo. #colunadofla pic.twitter.com/0893d3yrro — Letícia Marques (@soyyleticia) April 19, 2022

Une réalité surprenante puisque Gerson est enfin lancé avec le dauphin du championnat après un début de saison compliqué. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le jeune brésilien a encore livré une belle partition contre le FC Nantes ce mercredi, (3-2). Précis et percutant, il a provoqué et obtenu le second penalty marseillais, transformé par Dimitri Payet, avant d'adresser une offrande pour Amine Harit, auteur du but de la victoire à l'Orange Vélodrome. Oui, Gerson impressionne et ses partenaires le voient au quotidien. « Je ne suis pas surpris par Gerson, je connaissais ses qualités. Ce n’était pas facile au début à cause de l’adaptation, mais c’est quelqu’un qui a un niveau très élevé, et encore, il peut améliorer encore plus son jeu » a déclaré Luan Peres avant la rencontre de ce mercredi. Gerson, le retournement de situation alors que l'Olympique de Marseille est plus que bien placé pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine ? Avec d'autres cadres comme Matteo Guendouzi, Gerson est devenu l'un des hommes forts de Jorge Sampaoli.