OM : Gerson se fait agresser par une légende du club

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OM s'est incliné face à Francfort pour son deuxième match de poule en Ligue des champions. Le comportement de Gerson n'a pas plu à tout le monde du côté des observateurs.

L'OM a déjà compromis grandement ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'inclinant à domicile ce mardi soir contre l'Eintracht Francfort. Collectivement et individuellement, les hommes d'Igor Tudor n'y arrivent pas sur la scène européenne. De quoi inquiéter grandement certains observateurs, qui se demandent tout simplement si l'OM a le niveau adéquat pour disputer une compétition comme la Ligue des champions. Surtout, le comportement de certains joueurs commence à irriter. C'est le cas de Gerson, qui a encore trainé la patte au moment de son remplacement, alors qu'il faisait un match plutôt moyen. De quoi faire pester Mamadou Niang.

Gerson, un comportement qui va trop loin

Payet, Gerson, Rongier, Tavares, Veretout, Balerdi...



Beaucoup de marseillais sont largement passés à côté de leur match ce soir.#OMFRA pic.twitter.com/ooRyZ8scUr — BeFootball (@_BeFootball) September 13, 2022

Le consultant pour RMC a en effet taclé l'attitude de l'attaquant brésilien, accusé de ne pas donner une bonne image aux fans de l'OM. « Je n’ai pas aimé, c’est une sorte de défiance. Tu dois reconnaitre que tu as fait un mauvais match. On te sort, tu perds 1-0, tu dois courir vite pour que le changement se fasse rapidement. Là, il était déçu de sortir, il a tiré la gueule, il est sorti en marchant. Ce n’est pas une bonne image à donner pour les supporters », a notamment indiqué Mamadou Niang, déçu par Gerson. D'ailleurs, il n'aurait lui pas titularisé l'ancien de la Roma contre Francfort. « J'aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités », a terminé Mamadou Niang, forcément déçu par la prestation globale de l'OM ce mardi soir contre une équipe de Francfort qui paraissait pourtant à sa portée.