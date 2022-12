OM : Gerson promet l'enfer à Longoria au mercato

Dans : OM.

Le feuilleton Gerson est loin d’être terminé, alors que le milieu de terrain de l’OM espère toujours rejoindre Flamengo lors de ce mercato.

Au Brésil depuis fin novembre dans l’attente de son transfert à Flamengo, Gerson est tombé de haut il y a quelques jours lorsqu’il lui a été signifié qu’il était contraint de rentrer à Marseille, faute d’accord entre l’OM et le club brésilien. Après avoir séché la reprise de l’entraînement sous la direction d’Igor Tudor, Gerson a fait l’objet d’une réunion entre son père et Pablo Longoria pour faire un point sur le dossier. Pour l’heure, il n’existe aucun accord entre l’Olympique de Marseille, qui réclame près de 20 millions d’euros pour son international brésilien, et Flamengo qui en propose à peine plus de 12 millions d’euros. Le dossier semble dans une impasse mais Gerson n’est pas dans l’optique de laisser trainer sans rien dire, au risque de ne pas rejoindre le club auriverde cet hiver. En effet, selon les informations du journaliste Julio Miguel Neto, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a toujours la ferme intention de rejoindre Flamengo durant ce mercato hivernal.

Gerson déterminé à rejoindre Flamengo cet hiver

#Olympique começa o processo de recuo, e insistência do #Flamengo por Gerson é analisado a distância estrategicamente, Staff e o rubro-negro estão alinhados, e querem vencer os franceses pelo cansaço.

Amanhã pela manhã, ocorrerá mais uma reunião, antes da semi da copa do mundo! — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 13, 2022

C’est ainsi que Gerson et les dirigeants de Flamengo sont toujours en discussion et réfléchissent du plan à adopter pour faire céder l’OM durant ce mois de janvier. L’objectif du n°8 de Marseille est de continuer à aller au clash avec Pablo Longoria afin de le faire céder durant le mercato hivernal. On imagine mal Gerson se mettre en situation de faute professionnelle en séchant les entraînements, mais il est clair que l’international brésilien va trainer des pieds et ne pas faire en sorte d’être performant. Une manière pour Gerson de faire baisser sa valeur marchande et de forcer l’OM à le vendre à Flamengo avant la fin du mercato hivernal. Une stratégie qui risque bien de faire plier Pablo Longoria même si de son côté, le président espagnol de Marseille n’est pas du genre à se faire avoir aussi facilement en période de mercato. L’issue de ce feuilleton est encore indécis mais de toute évidence, il est loin d’être terminé et Gerson entend bien obtenir ce qu’il veut : à savoir un départ pour le Brésil.