OM : Gerson fait taire les haters, il jubile

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très décevant depuis le début de la saison, Gerson a livré son meilleur match avec l’OM face à Nantes mercredi soir (0-1).

Auteur du seul et unique but de la rencontre, Gerson a été décisif contre Nantes. Au-delà de son magnifique but, inscrit en demi-volée après un enchainement maitrisé, l’international brésilien n’a pas compté ses efforts. Que ce soit à la récupération, dans son jeu en déviation ou dans la justesse de ses passes, Gerson a réalisé un sans-faute à La Beaujoire. De quoi réjouir Jorge Sampaoli, qui avait fait de l’ancienne star de Flamengo sa priorité lors du mercato estival. Six mois plus tard, Gerson a peut-être enfin eu le déclic que tous les supporters de Marseille attendaient. Sur ses réseaux sociaux, le n°8 de l’Olympique de Marseille a en tout cas savouré comme il se doit cette prestation XXL avec un tacle glissé à ses haters.

🎶 Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado

Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado

Aplaudido, reverenciado, homenageado

Premiado pelos homens, por Deus abençoado 🎶 pic.twitter.com/U9uSRkwEXR — Gerson Santos (@GersonSantos08) December 1, 2021

« J'ai été hué, j'ai été humilié, j'ai été attaqué. J'ai été maudit, menacé, jamais effrayé. Applaudi, vénéré, honoré » a glissé Gerson, dont le message est en réalité les paroles d’une chanson du rappeur brésilien Projota. Mais sans doute que ces quelques mots résument bien l’état d’esprit en mode reconquête de Gerson. En conférence de presse après la victoire marseillaise contre Nantes, Jorge Sampaoli était bien sûr ravi du match réalisé par sa star brésilienne. « C’est la version de Gerson que l’on souhaite voir » a apprécié le coach de l’OM avant de poursuivre. « C'est-à-dire porté vers l'attaque, qui récupère les ballons. Il a été très actif. On a toujours pensé que c'est un joueur qui, s'il évolue à ce niveau, peut nous offrir de nombreuses choses. On espère qu'il pourra répéter à l'avenir des prestations comme celle-là » s'est réjoui le coach argentin à La Beaujoire. De quoi envisager une seconde titularisation de suite samedi après-midi contre Brest. Avec l’espoir du côté de l’OM que Gerson sera de nouveau à ce niveau de jeu.