OM : Gerson arrive, une piste à 20 ME en stand-by

Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Gerson en provenance de Flamengo pour 15 ME hors bonus.

Le milieu de terrain brésilien de 24 ans était la priorité absolue de Jorge Sampaoli pour renforcer ce secteur de jeu. Pablo Longoria a réalisé un premier gros coup sur le marché des transferts en accédant à cette requête de l’entraîneur de l’OM. Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait ficeler dans les prochains jours les transferts de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et de Konrad de la Fuente (Barcelone). Au milieu de terrain, il devrait y avoir encore du mouvement car Boubacar Kamara pourrait partir. Le profil de Seko Fofana (RC Lens) plaît beaucoup à l’état-major de l’Olympique de Marseille.

Il y a quelques semaines, RMC affirmait qu’un accord contractuel et financier avait d’ores et déjà été trouvé entre le taulier du milieu de Lens et l’OM. La radio dévoilait cependant que les Sang et Or réclamaient la coquette somme de 20 ME pour laisser filer Seko Fofana. Une somme qui a visiblement calmé les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, Foot Mercato affirme que Pablo Longoria a mis cette piste en stand-by. L’intérêt du président espagnol de 34 ans pour Seko Fofana reste très fort, mais il n’est pas prévu que Marseille formule une offre dans les jours à venir. Ce dossier ne connaîtra pas d’évolution avant une grosse vente, soit de Boubacar Kamara, soit de Duje Caleta-Car. Le milieu défensif et le défenseur central, courtisés en Italie et en Premier League, représentent les deux plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais et pourraient rapporter 40 ME à eux deux à l’OM. De quoi envisager un mercato ambitieux, Frank McCourt ayant par ailleurs l’intention de remettre au pot cet été afin de bâtir une équipe compétitive.