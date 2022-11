OM : Gerson a trouvé son club, Longoria oublie les 20 millions

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor cette saison, Gerson milite pour quitter l'OM le plus tôt possible. Le Brésilien a le mal du pays et voit une porte de sortie lui tendre les bras.

Homme de base de Jorge Sampaoli, Gerson n'a pas apprécié devenir un remplaçant sous les ordres de Tudor. Le technicien croate préfère mettre Amine Harit au cœur de l'animation phocéenne. Une situation délicate et très mal vécue par le joueur de 25 ans qui aspire à une place de titulaire. Si la presse espagnole parle de la refonte du duo Sampaoli-Gerson au FC Séville pour 20 millions d'euros, une autre piste encore plus évidente pourrait tout changer. Formé à Fluminense, Gerson était ensuite parti en Italie, à l'AS Rome puis à la Fiorentina en prêt où il n'a pas réussi à s'imposer. L'international Brésilien (4 sélections) était alors retourné dans son pays natal, à Flamengo, son club de cœur. S'il est aujourd'hui un joueur de l'OM, Gerson pourrait une encore fois, retourner au Brésil.

Gerson de retour à Flamengo ?

Dans l'émission Papo Reto, le journaliste Gabriel Reis a confié que Gerson était tout proche de revenir à Flamengo avec l'ambition de disputer la Coupe du monde des clubs qui se déroulera aux alentours de février/mars 2023. « Il revient, il est de retour. Gerson retourne à Flamengo. Une réunion est prévue. Il veut revenir pour jouer à la Coupe du monde. L'Olympique de Marseille a accepté de le négocier pour 12 millions d'euros. L'autre possibilité est qu'il arrive avec un prêt payant. Avec un contrat d'un an et une obligation d'achat par objectifs, qui serait de 12 millions » a expliqué le chroniqueur sur la chaîne Youtube Paparazzo Rubro-Negro. Gerson devrait probablement quitter l'OM durant le mercato hivernal et les Mengão, champions d'Amérique du Sud, semblent être la destination la plus probable.