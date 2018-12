OM : Germain vendu à Monaco, tout le monde y gagnerait !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Monaco.

En début de semaine, la rumeur d’un retour de Valère Germain à Monaco durant le mercato hivernal a été lancée.

Selon les informations de Nice-Matin, le profil de l’attaquant marseillais a bien été étudié par les dirigeants monégasques. Mais pour l’heure, cette piste ne fait pas totalement l’unanimité en interne. Pourtant, tout le monde serait gagnant, si ce transfert venait à aboutir, selon Jérôme Alonzo. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain a estimé que Valère Germain pourrait se relancer sur le Rocher, tandis que le club princier a cruellement besoin d’un joueur d’expérience supplémentaire en attaque afin d’épauler Radamel Falcao.

« Il connait bien le club de Monaco puisqu’il y a été formé. En plus, il s’entendait vraiment très bien avec Radamel Falcao il n’y a pas si longtemps. Ils formaient un excellent duo. Ce serait une bonne idée pour tout le monde, je trouve. Valère Germain, il a les crocs. Il pourrait encadrer la jeunesse de Monaco. Il a la tête sous l’eau à Marseille mais je le verrais bien se relancer dans un club qui a la tête sous l’eau lui aussi » a expliqué le consultant. Reste que du côté de l’Olympique de Marseille, on privilégierait toujours un départ de Kostas Mitroglou, lequel jouit d’un statut d’international qui pourrait lui ouvrir plus de portes que Valère Germain au mercato.