OM : Gattuso prêt à bouleverser les plans marseillais ?

Alors que Jorge Sampaoli est le nom qui revient le plus, la situation de Gennaro Gattuso avec le Napoli pourrait bouleverser les plans marseillais.

Depuis la démission annoncée d'André Villas-Boas, les dirigeants marseillais travaillent activement sur le nom de son successeur. Maurizio Sarri, ancien coach napolitain, a été un temps annoncé comme potentielle cible de l'OM. Si cette rumeur n'est aujourd'hui plus d'actualité, le nom d'un autre entraîneur du club italien pourrait très vite arriver sur la table. En effet, la situation de Gennaro Gattuso est critique. D'après Tuttosport, la nouvelle défaite subie samedi soir face au Genoa a énormément fragilisé le technicien. Aurelio De Laurentiis, le sulfureux président de Naples, serait furieux et lui laisserait les deux prochains matchs (face à l'Atalanta puis la Juventus) en guise de dernière chance pour se racheter, sous peine d'être licencié. Une situation qui est surveillée de très près du côté de Marseille.

Telefoot affirme que dans l'esprit de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli est le choix numéro 1. Toutefois, les finances du club pourraient pousser l'OM à effectuer un autre choix. En effet, l'Argentin est toujours lié au club brésilien de l'Atlético Mineiro, et le club phocéen serait contraint de débourser une somme d'argent pour s'attacher ses services. La situation serait donc différente pour Gennaro Gattuso, qui, s'il venait à être licencié par Naples, pourrait arriver libre dans la cité phocéenne. À Marseille, l'Italien retrouverait un certain d'Arkadiusz Milik, qu'il a eu sous ses ordres au Napoli. Si le « Ringhio » n'est pas connu pour son style de jeu très offensif, nul doute que son tempérament de feu et sa grinta lui permettraient d'être immédiatement adopté par les supporters marseillais.