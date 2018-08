OM : Garcia, Zubi, Eyraud... Riolo balance les coulisses du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La venue de Kevin Strootman à l’OM confirme que Rudi Garcia est clairement le patron du sportif dans la cité phocéenne.

L’ancien entraîneur de la Roma impulse les idées du mercato et semble peser davantage que le directeur sportif Andoni Zubizarreta auprès de Jacques-Henri Eyraud. Sur RMC, Daniel Riolo a évoqué cette situation, sans pour autant critiquer le fonctionnement de Marseille. Car heureusement, Rudi Garcia a au-dessus de lui un président qui l’empêchera de faire « ce qu’il veut » avec l’argent du club.

« Clairement, Rudi Garcia gère tout le mercato de l’OM. Il a pour lui le fait d’avoir fait une bonne saison l’année dernière, cela lui donne du crédit. Il a fait une finale de l’Europa League et a réveillé le Vélodrome en plus de décrocher une bonne 4e place. Fort de cette saison, il s’est trouvé renforcé dans sa position au mercato. Il ne fait pas non plus totalement ce qu’il veut car au niveau de l’oseille, l’OM est géré. Jacques-Henri Eyraud ne laissera pas Rudi Garcia partir dans un délire incohérent. Il a réussi à bricoler la venue de Strootman en convainquant les dirigeants de lâcher une grosse somme sur lui. Rudi Garcia, c’est clairement le patron de l’OM au mercato » a expliqué Daniel Riolo, qui constate que Zubizarreta est plus utile aux négociations des joueurs choisis par Rudi Garcia que par la détection de talents depuis son arrivée. Mais visiblement à Marseille, cet équilibre a été trouvé et tout le monde semble s'en satisfaire...