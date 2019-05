OM : Garcia viré, McCourt prié d'accélérer le mouvement !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le départ de Rudi Garcia est acté. Les sources sont nombreuses pour dire que Frank McCourt a accepté de payer les indemnités de licenciement du coach phocéen, et que le départ de ce dernier n’est plus qu’une question d’heures. Mais pour l'instant, aucune annonce officielle n’a été faite par la direction de l’Olympique de Marseille. Cela commence à devenir long pour Frank Leboeuf, lequel estime clairement que l’actuel 6e de Ligue 1 serait bien inspiré d’accélérer le mouvement, et de nommer rapidement le futur entraîneur afin de préparer dès maintenant la saison prochaine.

« Je dis bravo Rudi, comment se remplir les poches en quelques mois. Mais si les dirigeants ont décidé qu’il fallait qu’il s’en aille, je pense que le plus tôt sera le mieux car on a vu que les deux derniers mercatos ont été assez catastrophiques. Il faut aller très vite pour trouver le successeur de Rudi Garcia et enfin travailler pour nous sortir un recrutement qui sera plus un « futur project » qu’un « champion’s project » avec des jeunes. Mais il faut tout formater le plus vite possible, car il faut mettre en place une cellule de recrutement adapté à ce changement. Si tu attends deux ou trois semaines, ça sera deux ou trois semaines qui peuvent te pourrir la saison » a confié le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir quel sera le timing des différentes annonces de l’OM au sujet de son futur entraîneur.