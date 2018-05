OM : Garcia prend le dossier Balotelli en mains, et ça accélère !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Buteur pour son retour en sélection ce lundi face à l’Arabie Saoudite, Mario Balotelli est en train de terminer une saison sérieuse et efficace.

De quoi redorer le blason d’un joueur dont pas grand monde ne voulait avant son arrivée à Nice il y a deux ans. Désormais, son profil est beaucoup plus courtisé, même si les top-clubs européens semblent vaccinés. Plusieurs formations italiennes suivent ses prestations, mais l’OM ne cache plus son intérêt pour le joueur toujours sous contrat avec Nice, mais libérable facilement selon son agent. Et ce mardi, le Corriere dello Sport dévoile une nouvelle information de poids au sujet de l’avenir de l’Italien, puisque ce dernier a discuté plusieurs fois avec Rudi Garcia ces derniers jours, au sujet bien évidemment de son arrivée possible à l’OM.

Balotelli serait sensible à cet intérêt poussé, et commencerait à regarder sérieusement la possibilité de rejoindre Marseille, lui qui semblait avoir une préférence appuyée vers un retour en Serie A. Pour obtenir enfin son grand attaquant, le club provençal devra forcément y mettre les moyens, mais nul doute que le profil de l’ancien de Manchester City aurait de quoi séduire les fans de l’OM. Et réciproquement, puisque Super Mario a déjà fait savoir qu’il avait apprécié l’ambiance du Vélodrome lors de ses passages sous le maillot niçois. Le mariage parfait ?