OM : Gameiro, l'incroyable divorce avec Marseille !

Dans : OM.

Tout était bouclé concernant la signature de Kevin Gameiro à l'Olympique de Marseille, mais finalement l'attaquant français ne rejoindra pas l'OM pour une raison stupéfiante.

A 34 ans, Kevin Gameiro semblait proche de faire son grand retour en Ligue 1 lui qui avait quitté le PSG pour le FC Séville en 2013 avant de connaître la carrière que l’on sait en Espagne. En fin de contrat avec Valence, l’attaquant international n’était plus qu’à quelques encablures de Marseille, puisque Pablo Longoria, flairant la bonne affaire, avait ouvert les négociations avec les représentants de Kevin Gameiro, tout semblant même avoir été bouclé ces derniers jours. Cependant, le joueur formé à Strasbourg n’est pas sourd, et il a entendu la petite musique qui montait des réseaux sociaux au sujet de ses propos sur son passage au Paris Saint-Germain. « L’OM est une belle équipe, mais je suis Parisien et je ne pourrais pas jouer à Marseille. Revenir à Paris ? Je peux parfaitement revenir à Strasbourg, aussi, j'ai de bons souvenirs là-bas ! », avait notamment confié en 2018 Kevin Gameiro. Une phrase pas bien méchante, mais qui a été suffisante pour enflammer les réseaux sociaux, où quelques experts Twitter ont donc considéré que l’attaquant français n’était pas OM-compatible.

Et ce lundi, L’Equipe constate que finalement tout cela a probablement fait cogiter le clan Gameiro, et même si officiellement on ne sait pas si cette campagne a fait pencher la balance, il s’avère que Kevin Gameiro ne rejoindra finalement pas l’Olympique de Marseille libre lors de ce mercato 2021. Le quotidien sportif affirme que le contrat liant Gameiro à l’OM était rédigé, et que Longoria négociait encore quelques détails salariaux, mais rien de bien spectaculaire, avant que finalement Kevin Gameiro ne prévienne le président de l’Olympique de Marseille, il y a trois jours, que finalement il ne donnerait pas suite à cette offre phocéenne. Un revirement aussi spectaculaire que l'avait été l'annonce du contact entre le club phocéen et Kevin Gameiro il y a seulement une semaine.