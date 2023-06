OM ‍: Gallardo et Fonseca en finale pour succéder à Tudor ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Marcelo Gallardo (libre) et Paulo Fonseca (LOSC) émergent comme deux favoris à la succession d’Igor Tudor à l’OM.

Une semaine après l’annonce du départ d’Igor Tudor, le flou règne toujours à l’Olympique de Marseille quant à l’identité du futur entraîneur. À l’instar du Paris Saint-Germain, le club phocéen étudie plusieurs dossiers avant de trancher et d’entamer son mercato estival. A ce jour, une dizaine de noms ont déjà filtré pour occuper le banc de l’OM. Mais en ce milieu de semaine, deux entraîneurs semblent s’imposer comme les deux favoris du président Pablo Longoria.

Le premier n’est autre que Marcelo Gallardo, libre après huit ans sur le banc de River Plate, où il a tout gagné. L’Argentin veut tenter sa chance en Europe et Marseille apprécie son profil au point de l’avoir placé tout en haut de sa short-list, selon les informations du Parisien. Le quotidien francilien dévoile que l’OM apprécie aussi Vincenzo Italiano, auteur d’une magnifique saison avec la Fiorentina. Mais l’entraîneur de la Fio est une priorité de Naples, ce qui rend le dossier beaucoup plus complexe tout d’un coup. L’autre entraîneur très bien placé pour succéder à Igor Tudor officie actuellement en Ligue 1. Il s’agit… de Paulo Fonseca, l’actuel manager de Lille.

Gallardo ciblé, Fonseca également sur la short-list

Selon le compte de l’insider @MarwanBelkacem, le coach portugais est une vraie piste actuellement creusée par Pablo Longoria et Javier Ribalta. « L'Olympique de Marseille souhaite être fixé cette semaine dans l'éventualité de faire signer le technicien portugais. L’OM est prêt à négocier avec le LOSC pour racheter la durée restante de son contrat. Il figure très haut dans les cibles olympiennes. Intérêt confirmé encore hier du côté du coach portugais qui est également courtisé en Angleterre. L'avantage de l'OM pourrait être le fait qu'il ne figurerait pas en haut de la shortlist de ses courtisans » a-t-il publié sur son compte Twitter.

Daniel Riolo : « Paulo Fonseca qui a des envies d'ailleurs, serait un super entraineur pour l'OM. Si Pablo Longoria voulait le piquer, je pense que ce serait un super entraineur à l'OM » .



(@AfterRMC) pic.twitter.com/UaO3863K9K — BeFootball (@_BeFootball) May 29, 2023

Autant dire que l’étau se resserre parmi les possibles entraîneurs de l’Olympique de Marseille et que Paulo Fonseca et Marcelo Gallardo semblent réellement se dégager comme deux favoris. Mais tout reste possible et l’éventualité de voir débarquer un entraîneur dont le nom n’a même pas encore été cité reste possible selon Le Parisien. Il n'est donc pas impossible que Pablo Longoria réserve une surprise aux supporters de l'OM, comme il l'avait fait en nommant Igor Tudor pour succéder à Jorge Sampaoli alors que le nom du Croate n'avait quasiment pas filtré au contraire par exemple de celui de Roberto De Zerbi, qui semblait être la priorité du club à l'époque.