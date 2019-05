OM : Gabriel Heinze à Marseille, réponse d'ici une semaine ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis trois jours, un nom est dans tous les esprits du côté de l’Olympique de Marseille, celui de Gabriel Heinze.

Actuellement entraîneur du Vélez Sarsfield, l’Argentin a la cote auprès des supporters, mais surtout auprès de Jacques-Henri Eyraud pour prendre la succession de Rudi Garcia. Lundi soir, Gianluca Di Marzio affirmait qu’une rencontre entre l’état-major de l’OM et son ancien défenseur était prévue afin d’évoquer une potentielle collaboration. Mais pour l’heure, rien n’est acté puisque « Gaby » a entre les mains une offre de prolongation de contrat de Vélez.

Cependant, le club argentin n’attendra pas tout l’été la réponse de Gabriel Heinze. En effet, le vice-président du club de Buenos Aires a imposé un timing à Gabriel Heinze, et donc à l’Olympique de Marseille. « Heinze devra décider cette semaine ou au plus tard la suivante » a-t-il expliqué, tandis que du côté de la presse argentine, on affirme qu’un joueur du Vélez Sarsfield sera sacrifié lors du mercato afin de renflouer les caisses. Un paramètre qui pourrait pousser Gabriel Heinze à se poser des questions, même si du côté du Vélez, on ne travaille pour l’instant sur aucune piste d'entraîneur, la prolongation du « Gringo », en fin de contrat en juin, étant la priorité des dirigeants.