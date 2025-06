OM ‍: Feu vert pour la signature de Greenwood en Premier League

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une saison intéressante avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est à nouveau sollicité en Angleterre. Deux clubs de Premier League hésitent à se lancer à cause de son passé judiciaire. Un obstacle écarté par la légende anglaise Paul Gascoigne.

Efficace dans le sprint final en Ligue 1, Mason Greenwood a joué un rôle majeur dans la qualification directe de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Il n’est pourtant pas certain que l’attaquant polyvalent dispute la plus prestigieuse des compétitions de clubs avec le club phocéen la saison prochaine. L’Anglais fait régulièrement l’objet de rumeurs sur un potentiel départ cet été.

OM : Deux clubs mystères foncent sur Greenwood https://t.co/4REiI36J1R — Foot01.com (@Foot01_com) June 19, 2025

Il se murmure que l’ancien joueur de Manchester United aimerait retrouver son pays natal. Mason Greenwood en aura peut-être l’opportunité puisque The Sun révèle l’intérêt de deux pensionnaires de Premier League. Ces clubs dont l’identité n’a pas filtré hésitent à se lancer à cause du passé judiciaire de l’attaquant. Son retour en Angleterre pourrait provoquer la colère des supporters encore choqués par le comportement du joueur banni par les Red Devils. Difficile de dire si ses admirateurs secrets oseront se manifester. Pour la légende Paul Gascoigne, le risque peut s’avérer payant.

Gascoigne défend Greenwood

« S'il est parti à l'étranger, qu'il est plus à l'aise à son retour et avec les buts qu'il marque, alors oui, qu'il revienne, a encouragé l’ancien joueur anglais contacté par l’Express Sport. Je ne sais pas s'il a encore un passif. Mais si vous voulez parier sur lui, faites-le. Il faut lui donner sa chance, même si ce n'est que pour la moitié d'un match. Parfois, dans les matchs amicaux, vous pouvez jouer avec 11 joueurs en première période et 11 autres en deuxième période. Donnez-lui une chance. » Malgré les critiques à son arrivée en France l’été dernier, Mason Greenwood est parvenu à recentrer le débat sur ses performances sportives.