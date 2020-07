OM : Eyraud sort 20ME et tue les rumeurs de rachat

Dans : OM.

Porteur d’une offre de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal se montre confiant. Alors que de son côté, le propriétaire Frank McCourt n’a aucune intention de vendre.

Avec un déficit estimé à environ 100 millions d’euros, l’Olympique de Marseille pouvait craindre son passage devant la DNCG jeudi. Le vice-champion de France avait donc bien préparé son audition avec des arguments en béton. Résultat, le gendarme financier du football français a validé les comptes du club phocéen, dont le président Jacques-Henri Eyraud s’est montré convaincant. Pour tenter de revenir à l’équilibre la saison prochaine, le dirigeant, qui espère réduire la masse salariale de l’effectif cet été, a présenté trois solutions. L’Olympique de Marseille compte évidemment sur la vente de joueurs sur le marché des transferts, mais aussi sur les recettes en hausse des nouveaux droits TV.

Enfin, le club recevra un apport de son propriétaire Frank McCourt, auditionné en visioconférence. L’occasion pour l’Américain de démentir le rachat évoqué avec insistance dans les médias. Selon les informations de RMC, l’homme d’affaires a assuré que sa famille tenait au club et qu’il n’existait pas la moindre discussion avec Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. La preuve, McCourt s’est engagé à réinvestir 20 millions d’euros à ajouter au budget de la saison prochaine. Un montant apparemment suffisant pour convaincre la DNCG. En revanche, il en faudra sûrement plus pour calmer l’ancien président du Rugby Club Toulonnais…