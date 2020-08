Dans : OM.

Du côté des dirigeants de l'Olympique de Marseille on hésite encore sur ce que le club phocéen fera si le PSG gagne ce dimanche la Ligue des champions.

La communication est devenue un sujet d’importance au sein des clubs, et face à des réseaux sociaux prêts à vous sauter à la gorge au moindre faux-pas, il est indispensable de prévoir à l’avance ce qu’il faudra dire, ou surtout ne pas dire. Ce dimanche soir, tout en espérant, même pas secrètement, que le Paris Saint-Germain s’inclinera face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, les supporters de l’Olympique de Marseille guetteront du coin de l’œil la réaction du club phocéen si le PSG devait décrocher la Coupe aux grandes oreilles. Et selon le Journal du Dimanche, ce sujet est très sensible au sein même de la direction de l’OM où aucune décision n’avait encore été prise samedi soir, même si sur le principe Jacques-Henri Eyraud a déjà tranché dans le vif du sujet. Le JDD affirme en effet que du côté de l’Olympique de Marseille on a décidé que « le rival ne sera pas félicité en cas de victoire » contre les Allemands.

L’Olympique de Marseille pourrait même chambrer le Paris Saint-Germain, avec « discernement afin de ne pas mettre d’huile sur le feu dans un contexte déjà tendu » sur le thème éternel de : A Jamais les premiers. Car c'est clair et net, en aucun cas un message saluant l'exploit du PSG même au nom de la solidarité française ne sera mis en ligne. Et les derniers jours ont montré à Jacques-Henri Eyraud, qu'il ne fallait pas rigoler sur ce sujet. En effet, selon l’hebdo, la direction de l’OM a reçu cette semaines des messages, dont certains étaient menaçants, de la part de supporters phocéens qui exigeaient que le community manager de Marseille ne réagisse pas à une qualification du PSG ou de l’Olympique Lyonnais pour la finale de la Ligue des champions.