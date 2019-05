OM : Eyraud ne veut pas Heinze, il a une autre idée pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Après l'annonce officielle du départ de Rudi Garcia de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille après le match de vendredi contre Montpellier, le club phocéen va donc devoir lui trouver un remplaçant. Et pour les supporters, l'hypothèse de la venue de Gabriel Heinze sur le banc marseillais rendait cette période excitante, l'ancien joueur argentin de l'OM et du PSG ayant laissé des bons souvenirs au Vélodrome. Mais ce rêve risque de ne pas se réaliser, et pas uniquement parce que le club de Vélez Sarsfield s'apprête à prolonger Gabriel Heinze, coach de la formation de Buenos Aires depuis 2017.

En effet, ce mercredi soir, FootMercato affirme que Jacques-Henri Eyraud n'a jamais fait de l'ancien phocéen une de ses priorités pour succéder à Rudi Garcia. Le président de l'Olympique de Marseille préfère recruter un technicien rôdé aux compétitions européennes, ce qui n'est pas le cas de Gabriel Heinze, et cela même si l'OM n'est pas qualifié pour une coupe d'Europe. A priori, JHE aurait même déjà un nom en tête et l'affaire pourrait se régler très rapidement, les négociations n'ayant évidemment pas attendu l'annonce de la fin de l'ère Garcia pour être entamées.