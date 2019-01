OM : Eyraud mise tout sur Balotelli à l'OM, il veut se venger !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Alors que l'on pensait le feuilleton Mario Balotelli à l'OM achevé dans les derniers instants du mercato estival 2018, l'ouverture du marché hivernal 2019 a remis l'attaquant italien sur le devant de la scène du côté de Marseille. Ce ne sont pourtant pas les six premiers mois de Super Mario avec Nice qui ont de quoi exciter les dirigeants phocéens, Balotelli ayant été fantomatique et agaçant, au point de se mettre définitivement à dos un Patrick Vieira pourtant patient. Mais avec le dossier Mario Balotelli, Jacques-Henri Eyraud veut prendre sa revanche par rapport au fiasco de l'été dernier. Et cela même si en interne la piste menant à l'international italien est loin de faire l'unanimité.

Une situation que précise ce samedi L'Equipe. « Après avoir ravalé sa fierté en août, JHE a surtout vu plusieurs opportunités quand l'entourage de Balotelli lui a parlé d'une résiliation de contrat à l'OGC Nice. Celle de régler ses comptes avec Julien Fournier, le directeur général local, en concluant un dossier symbolique sans que le club azuréen n'ait son mot à dire. Et celle d'avoir un grand attaquant à bas coût, dans un timing rapide, car il pense Mario Balotelli aux abois et carrément prêt à baisser ses prétentions en termes de rémunération, sur un bail assez court », explique le quotidien sportif. Reste que si l'Olympique de Marseille croit pouvoir rafler la mise, d'autant plus si Nice libère Mario Balotelli de ses six derniers mois de contrat, d'autres clubs se sont déjà activés avec la possibilité qu'ils offrent une belle prime à la signature à l'attaquant italien. Mino Raiola voudra peut-être se venger de certaines attaques venues de Marseille...