OM : Eyraud met trois indésirables en vitrine au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Séduit par les profils de joueurs comme Nsoki, Thuram ou encore Rondon, l’Olympique de Marseille va devoir vendre avant d’acheter.

Et à en croire les informations obtenues par La Provence, trois joueurs indésirables sont clairement poussés vers la sortie par le président Jacques-Henri Eyraud. Comme pressenti, le premier d’entre eux n’est autre que Kevin Strootman, recruté à prix d’or l’été dernier et qui possède le plus gros salaire de l’effectif. « Trouver un point de chute qui convienne au Néerlandais et à l'OM paraît aussi simple que de trouver un "grantatakan" » tempère néanmoins le quotidien provençal.

Deux autres indésirables risquent de ne pas faire de vieux os sur la Canebière. « De retour d'un prêt au FC Zurich, Grégory Sertic ne vaut plus grand-chose (1 M€), au contraire d'un Clinton Njie (5 M€) qui pourrait profiter de la prochaine coupe d'Afrique des nations pour se mettre en évidence ». Reste maintenant à voir si ces trois joueurs parviendront à trouver une porte de sortie. En parallèle, l’Olympique de Marseille reste attentif aux sollicitations dont les joueurs plus bankables font l’objet. Morgan Sanson est par exemple suivi par West Ham tandis que Maxime Lopez possède un accord de principe avec le FC Séville…