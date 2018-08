OM : Eyraud lâche deux infos mercato capitales

Dans : OM, Mercato.

A une semaine de la fin du marché des transferts, Jacques-Henri Eyraud sent bien que la tension monte au sein des supporters marseillais.

L’OM n’a officiellement recruté qu’un défenseur central, et aucun milieu défensif ni attaquant de pointe. Les fans provençaux craignent de constater en fin de saison, que leur effectif était finalement encore trop juste pour atteindre l’objectif du podium, et donc de la Ligue des Champions. Mais ce jeudi, dans une conversion sur la plateforme Viber, le président de l’OM a dévoilé quelques scoops, ou plutôt quelques confirmations au sujet du mercato olympien.

« L’équipe avait besoin d’être renforcé. On a recruté Caleta-Car et Nemanja Radonjic, et je confirme qu’on est à la recherche d’un milieu défensif », a livré le dirigeants marseillais, qui met ainsi un terme à la rumeur d’un forcing de dernière minute de Wolfsburg pour l’ailier serbe, qui n’a toujours pas été annoncé officiellement par les clubs concernés. L’autre information venue de la bouche du président Eyraud est bien évidemment la volonté de faire venir un milieu de terrain pour compenser le départ de Zambo-Anguissa à Fulham. Il reste une semaine pour boucler l’opération.