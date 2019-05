OM : Eyraud jubile, l'Atlético lâche 50 ME pour Thauvin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

En grande difficulté sportivement, l’Olympique de Marseille n’a quasiment plus aucune chance d’accrocher une place en Coupe d’Europe.

Financièrement, le gouffre va donc se creuser pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, lesquels n’auront plus d’autre choix que de réaliser une ou deux grosses ventes cet été au mercato. Et le premier qui sera sacrifié devrait être Florian Thauvin, joueur ayant la plus grosse valeur marchande au sein de l’effectif. Cela tombe bien, le champion du monde 2018 a de nombreux courtisans, dont l’Atlético Madrid, qui le surveille depuis plus de deux ans.

Et à en croire les informations obtenues par le journal AS, les Colchoneros sont enfin décidés à passer à l’offensive. Effectivement, le média madrilène informe que l’Atlético Madrid envisage de payer les 50 ME réclamés par l’Olympique de Marseille pour recruter Florian Thauvin lors du prochain mercato. Le joueur, qui souhaite disputer la Ligue des Champions, atteindrait son objectif en signant dans l’écurie de Diego Simeone, tandis que Marseille comblerait une grosse partie de son déficit avec cette vente. Tout le monde semble être gagnant dans cette affaire. Reste maintenant à voir si ces informations se confirmeront dès l’ouverture du marché des transferts…