OM : Eyraud et Garcia virés, MacHardy prépare les chèques à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la dernière défaite honteuse de l'Olympique de Marseille, Jonatan MacHardy‏ n'a pas hésité à réclamer le départ de deux bâtisseurs du Champions Project.

Cette saison, le club phocéen touche vraiment le fond, quelques mois seulement après avoir été au sommet du football européen en finale de l'Europa League contre l'Atlético. Lors des 13 dernières rencontres, l'OM a effectivement perdu neuf fois, pour deux petites victoires. Un terrible bilan plus que terni par l'élimination en Coupe de France contre Andrézieux dimanche sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (0-2). Début janvier, la troupe de Rudi Garcia n'a donc plus que la Ligue 1 à jouer. Un fait rare à Marseille qui prouve que l'heure est très grave. En quête d'un électrochoc pour relancer la machine, dans l'objectif de retrouver la Ligue des Champions à l'issue de cette saison, l'OM va devoir changer certaines choses. Et Jonatan MacHardy sait comment la formation olympienne peut s'en sortir au plus vite.

« Plus calmement, je dirai que le président Eyraud est le principal fautif de la situation catastrophique du projet, tant conjoncturellement que structurellement. On ne s’improvise pas Président sans connaître le foot. Lui et Garcia doivent démissionner ensemble, pour le bien du club. Éliminés de toutes les coupes, des recrues payées à prix d'or au rendement zéro, 200M dépensé pour un effectif toujours 'construit en dépit du bon sens'. Non, le constat n'est pas conjoncturel, il est une conclusion logique de la faillite de la direction », a balancé, sur Twitter, le journaliste, qui estime donc que Frank McCourt doit reprendre les choses en main pour sauver son club, quitte à dépenser plusieurs millions d'euros pour mettre Garcia à la porte.