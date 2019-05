OM : Eyraud achète la paix et cède aux supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Furieux de voir l'Olympique de Marseille crouler sous les amendes, suite à divers soucis avec certaines associations de supporters, Jacques-Henri Eyraud voulait augmenter le tarif des abonnements des fautifs. Une décision qui avait évidemment mis en furie les groupes concernés par cette sanction. Mais finalement, comprenant qu'après une saison difficile, notamment pour lui puisque sa tête a plusieurs fois été demandée par le Vélodrome, Jacques-Henri Eyraud a remis au placard ses menaces. Autrement dit, toutes les associations paieront le même tarif a annoncé l'Olympique de Marseille dans un communiqué.

Et JHE a lui même envoyé un message de paix. « Nous avons vécu ensemble une saison difficile, autant dans les compétitions nationales qu’en coupe d’Europe. Le soutien que vous apportez aux joueurs est sans équivalent en France. Nous aurons toujours besoin de vous, dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments. Repartons ensemble pour le bien de notre club, pour guider l’équipe dans sa reconquête (...). Les supporters sont un élément essentiel de la réussite de notre club. L’ambiance dans les tribunes assure un spectacle unique en France et fait du public marseillais un 12ème homme indispensable et le premier public de France. La passion, la ferveur et l’enthousiasme doivent permettre aux joueurs de puiser dans leurs ultimes ressources afin de se surpasser, et d’offrir des moments d’émotion inoubliables », a indiqué le président de l'Olympique de Marseille, qui espère que les messages seront plus positifs la saison prochaine.