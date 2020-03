OM : Eyraud a rencontré les joueurs, il calme Aulas

Dans : OM.

Loin de la polémique initiée par Jean-Michel Aulas, Jacques-Henri Eyraud a parlé vendredi aux joueurs de l'OM, lesquels étaient inquiets pour le classement de la Ligue 1.

Du côté de l’Olympique de Marseille, il faut désormais faire comme tout le monde et attendre de voir quand et comment la saison pourra reprendre, la Ligue 1 étant en mode pause compte tenu de l’épidémie de coronavirus. Mais forcément, au sein du vestiaire de l’OM on s’inquiète un peu en se disant que la deuxième place actuelle au classement pourrait voler en éclats si la saison s’arrêtait là. Et cela même avant les propos de Jean-Michel Aulas. Présent vendredi à la Commanderie, où il s’est exprimé devant les joueurs d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a été interrogé par certains d’entre-eux sur ce qu’il peut advenir concernant la prochaine Ligue des champions.

Selon l’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille a fait part de sa confiance absolue à ses joueurs, Jacques-Henri Eyraud estimant qu’il n’y avait aucune raison de changer le classement s’il devait en rester là. Des propos qui ont rassuré les footballeurs de l'OM, lesquels ne comprendraient pas que les résultats obtenus sur les terrains puissent ainsi être annulés. Reste que la LFP n'est pour l'instant pas du tout dans l'optique de ne pas faire reprendre la saison 2019-2020, même si la Ligue dépendra des choix faits par l'Etat.