OM : Eyraud a gâché 200 ME, Riolo le dézingue comme jamais

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été plus que jamais, le projet marseillais porté par Frank McCourt semble à l’arrêt. Bloqué par le fair-play financier, dans l’incapacité de se qualifier en coupe d’Europe et de vendre des joueurs à prix d’or, l’OM se retrouve dans une situation embarrassante. Pourtant, le boss américain du club provençal a mis les sous, en lâchant plus de 200 ME en trois ans. Comme de nombreux observateurs, Daniel Riolo estime donc que c’est Jacques-Henri Eyraud qui est le responsable du fiasco actuel. Pour le consultant de RMC, « JHE » n’est pas loin d’être le pire président de l’histoire du club, voire de la Ligue 1. La critique ultime pour celui qui jouissait d’une bonne image il y a de cela deux ans.

« Si Luiz Gustavo décide de quitter l’OM pour la Turquie, c’est qu’il doit sentir que cela pue bien comme il faut. Au niveau de la construction du club, c’est le néant. Ça va revenir à un moment l’argent ? C’est quoi aujourd’hui ce que veut faire l’OM ? Les 200 ME ont été mis mais ils sont partis en fumée. Eyraud voulait faire mieux que ses prédécesseurs et il va peut-être devenir le pire président de l’histoire de l’OM, pas loin d’être un des pires de la Ligue 1 tout court. Un homme complètement dépassé, perdu, qui ne dirige plus rien aujourd’hui » a lâché un Daniel Riolo complètement désabusé et désolé pour les supporters de la situation actuelle d’un Marseille mal en point financièrement.