OM : Et si c'était lui le premier renfort du mercato ?

Dans : OM.

Inactif depuis le début de mercato, l’Olympique de Marseille s’agite toutefois en coulisses. En ce début de semaine, le club phocéen a accueilli Paul Aldridge.

Passé par plusieurs clubs anglais dont West Ham, Leicester et Manchester City, le dirigeant britannique de 54 ans rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journal L’Equipe, Paul Aldridge a été recruté afin de faciliter les tractations entre l’actuel deuxième de Ligue 1 et les clubs de Premier League sur le marché des transferts, notamment dans le cadre de certaines ventes. L’été dernier, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud s’étaient agacés de voir le transfert de Morgan Sanson, estimé à près de 30 ME, tomber à l’eau malgré l’intérêt de plusieurs clubs britanniques.

Paul Aldridge aura donc pour mission de boucler ce genre de dossier à l’avenir. « Paul est une sorte de conseiller spécial qui nous apporte ses compétences dans un certain nombre de domaines » a justifié Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes du quotidien national, avant de surenchérir. « Sa mission ne s’arrête pas aux transferts. Il va m’aider en matière de fan expérience, d’événementiel et d’infrastructures ». Et Andoni Zubizarreta dans tout ça, quel sera son rôle en période de mercato s’il ne gère plus les départs ? « Les cessions de joueurs font pleinement partie du champ de compétence d’Andoni Zubizarreta. Aucune cession ne se fait jamais sans qu’il soit consulté » a tenu à rappeler Jacques-Henri Eyraud. Menacé par Frank McCourt, le directeur sportif espagnol de l’OM est farouchement soutenu par André Villas-Boas, ce qui lui a valu un peu de répit ces dernières semaines.