OM : Et maintenant, Balotelli est proposé à des seconds couteaux italiens !

Dans : OM, Mercato, Serie A, OGCN.

Mario Balotelli a-t-il vraiment le désir de continuer sa route en Ligue 1 comme l'attaquant italien l'a laissé entendre la semaine passée via les réseaux sociaux ? Car à chaque jour une nouvelle révélation sur des discussions en cours entre une formation de Serie A et Mino Raiola, l'omniprésent agent de Mario Balotelli, lequel peut désormais se concentrer sur ce dossier, le mercato en Premier League étant terminé. Mais cette fois, c'est un club pas vraiment haut de gamme qui serait en course pour accueillir l'attaquant de l'OGC Nice.

TMW affirme en effet que Sassuolo, 11e du dernier championnat d'Italie, réfléchit à une possible offre pour s'offrir Mario Balotelli d'ici la fin du mercato. Un gros coup visé par la formation transalpine qui s'est déjà offerte Kevin-Prince Boateng lors de ce marché des transferts et semble avoir des vraies ambitions, au moins en matière de recrutement. Reste à savoir si le Gym fera un petit prix d'ami à Sassuolo, et sur ce que l'on a compris samedi soir des propos de Jean-Pierre Rivère, ce ne sera pas obligatoirement le cas. A l'Olympique de Marseille de faire l'offre juste et l'affaire sera réglée.