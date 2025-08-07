OM ‍: Equi Fernandez à Marseille, la grosse surprise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM cherche un milieu de terrain pour compenser les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer et rêve secrètement de faire venir Equi Fernandez, dont le transfert à la Real Sociedad a capoté.

Le recrutement d’un milieu de terrain ne semble pas être la priorité du moment à l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia souhaite déjà finaliser le recrutement d’un défenseur central de haut niveau et d’un ailier pour compenser le potentiel départ de Jonathan Rowe. D’ici la fin du mercato, le club phocéen entend bien quand même profiter d’une opportunité pour renforcer son entrejeu, qui a perdu Valentin Rongier et Ismaël Bennacer cet été. A ce poste, le nom d’Equi Fernandez est de nouveau évoqué ces dernières heures.

🚨🇸🇦🇦🇷Real Sociedad are in advanced negotiations with Al Qadsiah for Equi Fernandez,to replace Zubimendi who’s joining Arsenal.



The argentine midfield gem is open for a move to LaLiga,while clubs are negotiating a fee around €20m.



Olympique Marseille started monitoring..👀🇫🇷 https://t.co/w2AiV9jNRC pic.twitter.com/iFaajr1HB3 — Top 10 Leagues🎯 (@Top10Leagues) July 6, 2025

Sur le départ à Al-Qadisah, club saoudien qu’il a rejoint il y a seulement un an, l’international argentin de 23 ans était annoncé tout proche de la Real Sociedad. Mais plusieurs médias espagnols annoncent que le transfert d’Equi Fernandez en Liga a capoté en raison du prix trop important réclamé par Al-Qadisah, qui souhaite près de 30 millions d’euros pour l’ancien joueur de Boca Juniors. Une aubaine pour Marseille, d’autant que l’OM fait toujours partie des clubs intéressés par le joueur, comme il y a un an. Une nouvelle qui ravira les supporters olympiens d’autant que le dauphin du Paris Saint-Germain serait désormais en pole pour recruter ce pur milieu défensif d’1m78.

L'OM toujours sur Equi Fernandez

Un renfort qui ferait le plus grand bien à Marseille pour compenser les départs de Rongier et de Bennacer car avec une seule arrivée dans ce secteur de jeu, celle d’Angel Gomes, le compte n’y est pas vraiment. Et cela même si Roberto De Zerbi compte énormément s’appuyer l’an prochain sur Rabiot, Hojbjerg mais aussi Kondogbia et les jeunes Nadir et Bakola. Avec la Ligue des Champions à disputer, un renfort de plus tel qu’Equi Fernandez ne serait pas de trop. La question est maintenant de savoir si l’OM parviendra à négocier ce transfert pour moins de 30 millions d’euros alors que sa valeur est deux fois inférieur selon Transfermarkt.