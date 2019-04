OM : Dugarry exige la vente de l'égoïste Balotelli au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En dépit de son incroyable efficacité depuis janvier, Mario Balotelli ne fait pas l’unanimité à Marseille. Surtout du côté des observateurs, où l’on regrette le manque d’implication de l’international italien sur certaines rencontres comme face à Bordeaux par exemple. De quoi remettre en cause une éventuelle prolongation à l’issue de la saison ? Assurément pour Christophe Dugarry, lequel a expliqué sur l’antenne de RMC que Marseille ne devait absolument pas proposer une prolongation à son charismatique buteur de 28 ans.

« Arrêtons de m’expliquer qu’il a marqué contre Dijon… Tu as besoin de lui sur deux matchs, à Paris et à Bordeaux, où tu n’as pas gagné depuis 150 ans ! Le mec, il disparaît. Il n’est pas là. A Nice, il avait dit : "J’ai mal à l’œil, j’ai mal à l’orteil..." Il a toujours mal quelque part ! Apparemment, il ne se sentait pas à 100% pour jouer. Non mais c’est une blague ? En 16 ans de carrière, j’ai toujours eu une douleur quelque part. Le mec arrive, il est frais. Il signe dans une équipe qui est traumatisée à la fin du mercato. T’es pas en forme OK. Les mecs sont solidaires, tu impulses quelque chose avec ta joie de vivre, tes sourires, tes selfies, tes conneries… Ça fonctionne, tu arrives à emballer tout le monde. Il est où ton rôle de leader ? Il est où l’exemple que tu dois donner ? Tu dois emmener toute l’équipe avec toi ! Ne surtout pas t’échapper à Paris ! Ne surtout pas t’échapper à Bordeaux ! Il rentre à un quart d’heure de la fin et il met le bordel dans le match. Non mais c’est quoi ce joueur ? Il faut qu’il parte, il ne pense qu’à lui » s’est emporté Christophe Dugarry, persuadé que Marseille peut trouver mieux cet été. Jacques-Henri Eyraud partagera-t-il cet avis ? Réponse dans quelques semaines…