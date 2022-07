OM : Dries Mertens arrive à Marseille, ça sent bon

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs contradictoires fusent à l’OM en ce qui concerne la potentielle signature de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples.

Selon les informations publiées il y a deux jours par plusieurs médias belges ainsi que par Foot Mercato, les agents de Dries Mertens sont à Marseille afin de négocier le contrat de l’attaquant de 35 ans avec l’OM. Une information rapidement démentie par Fabrizio Romano tandis que ce vendredi, Tutto Mercato Web a remis une pièce dans la machine en jugeant que l’officialisation de la signature de Dries Mertens à l’Olympique de Marseille pourrait intervenir dans les prochaines heures. Dès lors, il devient difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier. Interrogé par Le Phocéen, le journaliste Alexandre Braeckman de RTL Sport a confirmé l’information selon laquelle des négociations sont en cours entre Marseille et les représentants de Dries Mertens. Pour lui aucun doute, la piste est bien réelle. Et Il Mattino, le grand quotidien napolitain va lui aussi dans le même sens avec une annonce rapide de ce renfort de luxe à l'OM.

L'OM vise bel et bien Dries Mertens

« On sait que l'OM s'y est intéressé. Personnellement, j'ai eu l'info autour du 10 juin, mais à l'époque, Dries poussait encore pour rester au Napoli. Mais, il n'y a pas eu d'accord sur le salaire et la durée du contrat, et on sait que l'OM s'est présenté. Pour moi, cette piste marseillaise est très crédible, car ça colle complètement avec ce qu'aime Dries. Il adore les atmosphères bouillantes, les villes qui poussent derrière leur club, comme à Naples. Dans l'entourage du joueur, c'est silence radio pour l'instant, mais on sait aussi qu'il n'y a pas 500 possibilités » explique le journaliste de RTL avant de poursuivre. « D'abord, c'est un joueur très intelligent et qui conserve un très bon niveau technique. Une valeur sûre dans un vestiaire aussi, qui ne fait pas d'erreurs et ne cherche pas les embrouilles. Mais il fait surtout toujours preuve d'un très haut niveau de finition devant le but, qu'il joue milieu offensif ou avant-centre. Je le vois bien à Marseille, et plusieurs sources me disent que c'est possible. C'est une piste que je continue de surveiller » juge Alexandre Braeckman, convaincu que la piste marseillaise est plausible pour Dries Mertens et que l’attaquant de la Belgique ferait un malheur en Ligue 1. Un constat partagé par Pablo Longoria, qui multiplie ses efforts pour décrocher la signature du meilleur buteur de l’histoire de Naples.