OM : Domenech détruit Sampaoli et son équipe

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Raymond Domenech n’est pas du tout fan du coaching de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille et il l’a fait savoir. L’ancien sélectionneur des Bleus a appelé à calmer l’euphorie du dernier succès (5-2) face à Angers.

Comme toujours, celui qui a littéralement été un fiasco à la tête du FC Nantes la saison dernière avec 7 matchs sans victoire, ne se fera pas que des amis. L’ancien sélectionneur français de 2004 à 2010 a souhaité recadrer les méthodes de travail de Jorge Sampaoli à la tête de l’Olympique de Marseille. Consultant pour la chaîne L’Équipe, Raymond Domenech s’est payé la tête du tacticien argentin. « On peut être emballé par cette folie, ça, je suis d'accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, mais aussi parce que c'est Angers qu'il y avait en face. On n'avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n'arrive pas à tenir un résultat. Donc, ce n'est pas nouveau et c'est pour ça que ce n'est pas emballant » a déclaré le Président du syndicat des entraîneurs de football en France.

Domenech, une sortie médiatique très critiquée

💬 Éric Di Meco 🇫🇷 à BFM Marseille 🗞 : « Est-ce que l'on préfère l'OM du début de saison, qui gagne 4-3 en marquant des buts mais qui en encaisse aussi en étant déséquilibré vers l'avant, ou cet OM, qui est meilleure défense du championnat et qui gagne poussivement ? » 🎙 — Treize013 (@treize013) February 1, 2022

Du Domenech tout craché dans le texte d’après plusieurs comptes de fans marseillais. Cette critique de Raymond Domenech passe très mal sur les réseaux sociaux et chez les fans de l’OM. « Un comble pour un entraîneur, qui en 15 ans de carrière, n’a jamais proposé le moindre fond de jeu » ont déclaré des supporters. Néanmoins, ces « failles défensives » ne sont pas de sortie à chaque match de l’OM. En Ligue 1, Jorge Sampaoli et son équipe, actuellement 2e, possèdent la troisième meilleure défense (20 buts encaissés) de l’hexagone derrière le PSG et Nice (19 buts).