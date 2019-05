OM : 15ME pour Maxime Lopez, Marseille craint le pire

Dans : OM, Mercato, Liga, Foot Europeen, Ligue 1.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le grand ménage se prépare en vue du prochain mercato estival.

Suite à une saison compliquée, entre les échecs en Ligue 1 et ceux en coupes, le club phocéen s’apprête à vivre un été mouvementé. Alors que Rudi Garcia devrait être limogé, certains de ses joueurs seront aussi amenés à faire leurs valises. Cela pourrait être le cas pour Florian Thauvin et Morgan Sanson. Mais pas que. Attiré par la Liga et courtisé par certains clubs espagnols, Maxime Lopez serait lui aussi potentiellement sur le départ. C’est en tout cas ce que confie Florent Germain.

« Lopez et le FC Séville ? Maxime Lopez a une grosse cote en Espagne. Il a des contacts avec le FC Séville. Il serait ouvert à un départ, cela dépendra du nouveau coach. C’est allé assez loin, il y a eu des rencontres. Lopez en Espagne, c’est un dossier à suivre… », a avoué le correspondant de RMC à Marseille, qui assure donc que le minot marseillais, dont la valeur est estimée à 15 ME, pourrait quitter le navire, alors que son OM ne sera pas en Coupe d’Europe la saison prochaine. Un montant qui ne devrait pas ravir la direction.