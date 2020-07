OM : Dimitri Payet roi du clash, Twitter s'affole

Dans : OM.

Ce week-end, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont fait leur retour en France après un premier stage de pré-saison au Portugal.

Depuis la saison dernière, l’ambiance est au beau fixe dans la cité phocéenne, où André Villas-Boas a réussi à créer un groupe très uni. Très chambreur, Dimitri Payet est un maillon important du vestiaire pour faire le lien entre les jeunes et les plus anciens. Dans une vidéo « inside » publiée par le compte officiel de l’Olympique de Marseille, l’ancien meneur de jeu de West Ham s’est par exemple amusé à clasher son coéquipier Bouna Sarr. Preuve de la bonne entente au sein du groupe ? Attention, il y a désormais un doute…

« Ma journée type ? On se réveille vers 9 heures. Ensuite, on ne déjeune pas car on mange du Bouna Sarr depuis une semaine. A toutes les sauces, en friture, en aller-retour » a notamment lâché le n°10 de Marseille au cours d’une conversation avec Jordan Amavi. Une petite vidéo que l’OM avait publié sur Instagram en écrivait « Dimitri Payet est incroyable ». Ce qui n’a pas fait rire (du tout) l’ancien défenseur du FC Metz. Visiblement vexé, ce dernier a commenté « Super com @olympiquedemarseille ! Bande de pompeuse… Continuez à croire je rigole ». Un commentaire qui a interloqué les supporters olympiens, d’autant plus que Boubacar Kamara a également commenté en postant « olympique de Payet ». Reste à voir si tout le monde parlait sur le ton du chambrage et de l’humour, ou s’il y a réellement de l’électricité dans l’air à Marseille. Une chose est certaine, le compte officiel du club a rapidement supprimé la vidéo dans laquelle Dimitri Payet chambrait Bouna Sarr…